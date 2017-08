Update

Maanden na het incicent rond Chaos Saga, een MMORPG die na één dag weer offline werd gehaald omdat het verschillende designs van Final Fantasy XI had overgenomen, hebben uitgever Braeve en service provider DMM games zich eindelijk openlijk verontschuldigd tegenover Square Enix. Eerder waren er wel al excuses gekomen, maar enkel tegenover spelers en werknemers van de bedrijven, die getroffen werden door het opdoeken van de game. De twee partijen verontschuldigen zich nu alsnog tegenover Square Enix, en stellen dat ze onvoldoende personeel hadden om de assets van de game grondig te inspecteren. Er zouden maatregelen getroffen zijn om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden. Chaos Saga werd ontwikkeld door een externe studio genaamd Lingyao.

Origineel (16/11/2016, 11:58)

Gisteren werd in Japan een nieuwe free-to-play MMORPG genaamd Chaos Saga gelanceerd. Nog geen 24 uur later echter is de game al opgedoekt. Waarom precies is niet bekend, maar er is wel een vaag vermoeden. Spelers merkten namelijk al snel op dat de personages van Chaos Saga wel erg lijken op personages van Final Fantasy XI, zoals hieronder geïllustreerd wordt.

Chaos Saga is een game van DMM.com, een Japanse streaming en videoverhuurdienst. DMM heeft ook enkele 18+ en andere browser games, en de nieuwste release was dus Chaos Saga. In hoeverre DMM zelf op de hoogte was van het feit dat hun game wel erg veel inspiratie leek te halen bij Final Fantasy XI is niet bekend. Officieel wordt ook niet gezegd wat de reden voor het opdoeken van de game is. Men heeft het over "meerdere redenen."