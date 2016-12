Nu Forza Horizon 3 gelanceerd is, is het uitkijken naar de volgende Forza game en het ziet er naar uit dat dat Forza Motorsport 7 zal zijn, wat op zich niet meteen een verrassing is natuurlijk. De game werd bevestigd door Thomas Jackermeier, de CEO van Fanatec, een producent van stuurwielen voor games.

Jackermeier vroeg fans wat hun eventuele problemen waren bij Forza Motorsport 6, en welke features ze wilden zien voor Forza Motorsport 7. Ook zei hij een goede meeting te hebben gehad met ontwikkelaar Turn 10, die volgens hem voor Forza Motorsport 7 nog verbeteringen wil realiseren wat physics en force feedback betreft.