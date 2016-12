Een nieuwe update voor de YouTube app van de PS4 heeft ondersteuning voor de PlayStation VR headset met zich meegebracht. Daardoor kunnen 360° video's van YouTube met de headset bekeken worden. De kwaliteit laat volgens sommige gebruikers wel wat te wensen over, hetgeen te maken heeft met het feit dat veel van die video's 1080p spreiden over het hele 360° veld, waardoor je eigenlijk de equivalent van 354p te zien krijgt. Google raadt daarom aan om 360° video's in 4K te encoden, maar het is niet duidelijk of PlayStation VR hiermee weet om te gaan.