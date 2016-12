Niantic heeft vorige week een Apple Watch companion app voor Pokémon GO gelanceerd. Bepaalde, maar niet alle Pokémon GO activiteiten kan je zo voortaan ook via je Apple Watch uitvoeren in plaats van via je smartphone of tablet. Zo kan je via je Apple Watch eieren uitbroeden en items van PokéStops ontvangen. Wat dan weer niet kan via je Apple Watch is Pokémon vangen, eieren in incubators plaatsen, de map bekijken, de tracker consulteren, je verzameling Pokémon beheren en je trainerspersonage aanpassen.