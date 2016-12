Ook bij Niantic is het dezer dagen feest en dus krijgen we een nieuw event voorgeschoteld voor Pokémon GO. Nog tot 3 januari zullen spelers meer kans hebben eieren te vinden met Togepi, Pichu en andere recente toegevoegde Pokémon van de tweede generatie. Pikachu met een kerstmuts op zullen ook wat langer dan voorzien opduiken. Elke dag geven PokéStops voorts één keer een eenmalig te gebruiken incubator.

Voorts is er van 30 december tot 8 januari meer kans om de traditionele starter-Pokémon en hun evoluties tegen te komen, dus met andere woorden meer kans om Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle en Blastoise tegen te komen. Ook zullen Lure Modules 60 minuten actief blijven in plaats van 30 minuten.