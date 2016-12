Dov Katz, hoofd van computer vision bij Oculus VR, is 21 december in Seattle gearresteerd omdat hij 350 dollar wilde betalen voor "unprotected" seks met wie hij dacht dat een 15-jarig meisje was. In werkelijkheid had hij berichten uitgewisseld met een undercover agent van het Tukwila Police Department. Inmiddels is Katz wel weer vrij, na een borgsom van 125.000 dollar te hebben betaald.

Concreet zou Katz de undercover agent hebben gevraagd naar een "overnight girlfriend experience". Bij een hotel waar ze hadden afgesproken werd hij gearresteerd, waarbij 600 dollar bij hem werd aangetroffen. Op basis van zijn telefoonnummer was duidelijk dat hij de man was die ze moesten hebben.

Volgens The Times of Israel maakte Katz integraal deel uit van het team dat de Oculus Rift headset maakte en in die zin zou hij dus geen kleine vis bij Oculus zijn. De vraag is echter of dit verslag van de krant Katz niet al te zeer ophemelde, aangezien Katz een Israelisch burger is die in de VS woont, en over hem pas werd geschreven toen Facebook Oculus in 2014 kocht voor 2 miljard dollar.

Oculus of Facebook zelf hebben nog niet gereageerd op de zaak.