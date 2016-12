Super Mario Run is reeds beschikbaar voor iOS, maar ook een Android-versie zit er nog aan te komen. Wanneer die precies zal verschijnen is niet bekend, maar via de Play Store kan je je inmiddels wel al pre-registreren voor de game. Concreet betekent dat gewoon dat je een melding krijgt wanneer de game effectief voor Android is gelanceerd. Mogelijk betekent dit dat de release niet al te lang meer op zich zal laten wachten.