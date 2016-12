Oculus heeft het Deense The Eye Tribe gekocht, maar details over de prijs etc. zijn niet bekend. The Eye Tribe bestaat uit 13 werknemers, maar het is niet bekend hoeveel daarvan effectief aan de slag blijven bij Oculus. Wel is duidelijk dat Oculus een interessante aanwinst heeft, niet in het minst voor de verdere ontwikkeling van virtual reality.

The Eye Tribe werd in 2009 opgericht door onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen. Ze hebben naar eigen zeggen de populairste open-source eyetracking technologie ter wereld. Enkele op Android draaiende toestellen maken er gebruik van. Verder heeft het bedrijf een eyetracking toestel van ongeveer 94 euro op de markt gebracht, wat aantoont dat de technologie naast impactvol ook relatief betaalbaar is.

De impact van eyetracking mag niet onderschat worden. Zo is het mogelijk om een tekst automatisch te laten scrollen, omdat gedetecteerd wordt wat je precies aan het lezen bent. Ook muzikanten hoeven op deze manier niet langer zelf hun partituren omdraaien, of zelf scrollen etc. indien ze reeds gebruik maken van een scherm.

In virtual reality belooft eyetracking ook een belangrijkere rol te gaan spelen in de (nabije) toekomst. Het systeem kan detecteren waar je naar kijkt en op basis hiervan bepaalde handelingen voorzien. Concreet zou je zo ook kunnen rondkijken zonder effectief je hoofd te bewegen. Verder zou de visuele kwaliteit en performance van virtual reality verbeterd kunnen worden doordat de technologie ervoor zorgt dat de meeste resources gebruikt worden voor het weergeven van het stukje beeld waar je effectief naar kijkt. Dat deel zal er dan extra goed uitzien, terwijl het beeld errond kwalitatief minder goed is. Dit maakt echter weinig uit, omdat je dat deel op dat moment toch niet ziet.

Eyetracking heeft nog veel andere toepassingen ook natuurlijk. In de reclamewereld kan zo bijvoorbeeld nagegaan worden welke reclame bekeken wordt en hoe vaak en op welke manier. Ook in de medische sector zijn nog veel toepassingen denkbaar.

Al bij al een mooie aanwinst dus, niet alleen voor Oculus maar ook voor Facebook.