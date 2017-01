De eerste game van het nieuwe Kojima Productions moet nog verschijnen, maar de merchandise rond die studio vliegt wel al in het rond. Het nieuwste speeltje dat er zit aan te komen is een standbeeld van Ludens, de mascotte van Kojima Productions. Het beeld is op een 1:2 schaal gemaakt en is 1m59cm groot. Het wordt gemaakt door Prime 1 Studio en zou in Japan tussen januari en maart 2018 verschijnen. Er worden slechts 150 exemplaren van gemaakt, wat een prijskaartje van ongeveer €2.000 betekent. Daarvoor krijg je ook nog wel een handtekening van Hideo Kojima erbij.