Tijdens de Tokyo Game Show in september vorig jaar kondigde Bandai Namco een nieuw God Eater project voor consoles aan, zij het zonder veel meer informatie te geven. Nu ziet het er naar uit dat het niet al te lang wachten meer is op meer info. Producer Yusuke Tomizawa liet namelijk weten dat men zich aan het voorbereiden is op de 7de verjaardag van de reeks in februari, en dat men doorheen het jaar regelmatig nieuws te melden zal hebben.

Ook via de officiële Twitter account werd aangegeven dat Bandai Namco momenteel bezig is met voorbereidingen voor het delen van meer informatie omtrent het nieuwe God Eater project. De nieuwe game (als het een game is) lijkt ook naar het Westen te komen. Vorig jaar werd enkel een Japanse release bevestigd, maar inmiddels is de teaser van destijds ook in het Engels via de officiële Engelse social media verschenen, wat nogal vreemd zou zijn als het project niet ook bedoeld zou zijn voor het Westen.