Valve heeft een lijstje vrijgegeven van de in 2016 honderd meest verdienende games. Het gaat daarbij dus niet alleen om de verkoop van de games zelf, maar ook van DLC, uitbreidingen, microtransacties en meer. Hoeveel elke game precies in het laatje bracht, wordt niet gezegd. In plaats daarvan worden de 100 games onderverdeeld in vier groepen: platina, goud, zilver en brons, waarbij de games die onder platina vallen het meeste hebben verdiend.

Platina

GTA V

XCOM 2

Fallout 4

Total War: Warhammer

DOTA 2

CS:GO

The Witcher III: Wild Hunt

No Man's Sky

Dark Souls III

Civilization VI

Rocket League

The Division

Alleen al bij de platina lijst zijn interessante zaken op te merken. Zo staan met XCOM 2, Total War: Warhammer en Civilization VI drie turn-based strategy games in de top 12, hetgeen opvallend is omdat deze titels doorgaans als niche worden bestempeld. Hetzelfde geldt enigszins voor Dark Souls III. Die game wordt als hardcore bestempeld en zou dus een kleiner publiek aanspreken, maar dat weerhoudt de game er niet van in de top 12 op te duiken. Voorts valt op dat enkele grote titels uit 2015 het ook in 2016 nog steeds erg goed deden, vermoedelijk door een combinatie van DLC en kortingen in de loop van het jaar. Verder zien we ook The Division en No Man's Sky opduiken, terwijl de launch van die games hier en daar toch als flop werd bestempeld.

De rest van de top 100 kan je hier bekijken en ook daar valt nog wel het een en het ander op. Zo staat Call of Duty: Infinite Warfare helemaal niet in de lijst, terwijl Call of Duty: Black Ops III nog onder zilver valt.