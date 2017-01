Frontier Developments, bekend van Planet Coaster en Elite Dangerous, klaagt Atari aan omdat het nog geld te goed zou hebben van Atari. Concreet draait het rond RollerCoaster Tycoon 3, dat Frontier mee ontwikkelde voor Atari. De game verscheen in 2004, maar in 2013 ging Atari failliet, waarna het contract tussen Frontier en Atari werd aangepast. Op basis van dat nieuwe contract kreeg 1,17 miljoen dollar royalties, maar volgens "een website" (mogelijk SteamSpy) zijn van RollerCoaster Tycoon 3 veel meer exemplaren verkocht dan Atari liet uitschijnen. Als dusdanig zou Frontier in totaal 3,37 miljoen dollar royalties moeten hebben gekregen.

Frontier is naar eigen zeggen al sinds april 2016 aan het proberen om de kwestie netjes op te lossen, maar bij Atari zouden ze niet echt meewerken. Zo zou de vraag van Frontier om de verkoopsrapporten van RollerCoaster Tycoon 3 in te kijken actief tegengewerkt worden door Atari. Frontier ziet dan ook geen andere oplossing dan nu een rechtszaak te starten.

Het is overigens niet de eerste keer dat Frontier en Atari tegenover elkaar staan. Op een bepaald moment had Frontier een verbeterde versie van RollerCoaster Tycoon 3 ontwikkeld en die nieuwe software wilde men doorverkopen aan een andere partij dan Atari. Dat kon in principe met de hulp van Chris Sawyer, de man die de eerste twee RollerCoaster Tycoon games maakte en die de eigenaar is van het IP. Hij gaf Atari een exclusieve licenties voor de franchise, maar door die verbeterde versie van RollerCoaster Tycoon 3 aan een ander te willen verkopen zag Atari zich genoodzaakt Sawyer aan te klagen. De zaak werd uiteindelijk buiten de rechtbank geregeld.

Momenteel staan Frontier en Atari ook op een ander vlak tegenover elkaar. Atari kwam vorig jaar namelijk op de proppen met RollerCoaster Tycoon World, een game die danig overschaduwd wordt door Planet Coaster van Frontier.