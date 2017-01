John Smedley, de voormalige baas van Sony Online Entertainment, heeft laten weten dat Pixelmage Games, de studio die hij na zijn vertrek bij SOE oprichtte, opgedoekt wordt. Het nieuws werd rond Kerstmis al de wereld ingestuurd, maar door de feestdagen geraakte het wat ondergesneeuwd. Het gevolg van het sluiten van de studio is ook dat Hero's Song, hun eerste game, niet meer verder ontwikkeld wordt.

Hero's Song was een een roguelike online action-RPG waarvoor Smedley al 1 miljoen dollar had opgehaald via privé-investeerders. Daarmee zou de game voldoende ontwikkeld kunnen worden voor een Early Access-release, die er dan ook kwam. Tegelijk wilde men via crowdfunding alvast een community creëren rond de game en extra centjes ophalen. Hero's Song werd dus in Early Access gelanceerd, maar de verkoop viel vervolgens tegen, waardoor er niet genoeg geld meer was om alles draaiende te houden. Zowel via Indiegogo als via Steam kunnen spelers hun geld 100% terug krijgen.