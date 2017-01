Tot nu toe werd aangenomen dat Ace Combat 7 exclusief voor PS4 zou verschijnen, maar dat blijkt mogelijk niet het geval te zijn. In Taiwan heeft de game namelijk een rating gekregen voor zowel PS4 als Xbox One. Inmiddels zijn details van de rating voor Xbox One wel weer verwijderd, wat verschillende dingen kan betekenen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de rating instantie gewoon een foutje heeft gemaakt en dat de game dus helemaal geen rating voor Xbox One moest krijgen, omdat er ook geen Xbox One-versie komt. Een andere mogelijkheid is dat de rating instantie de informatie heeft verwijderd omdat de Xbox One-versie officieel nog niet is aangekondigd.