LEGO heeft LEGO Boost aangekondigd, een nieuwe lijn van robotjes waarmee het kinderen wil leren om computercode te schrijven. De kinderen kunnen de robotjes zelf in elkaar steken en ze daarna opdrachten geven via een app voor iOS of Android. In die app kunnen ze korte commando's aan elkaar koppelen, om zo een lange sequentie te creëren. LEGO Boost wordt later dit jaar op de markt gebracht en moet een eenvoudigere versie zijn van het Mindstorms-gamma.