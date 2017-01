Ene PJ Mazzonna kreeg niet waar hij op hoopte toen hij de verpakking van zijn PlayStation VR opende. Hij verwachtte natuurlijk de headset van Sony te vinden, maar kreeg in de plaats een vuil t-shirt, twee flesjes water en een poetsproduct. De demodisc was wel nog aanwezig. Eerst dacht hij dat zijn familie een grapje met hem was aan het uithalen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Hij kocht de PS VR bij een Walmart en stond er zelf bij toen de verkopers het product uit een gesloten glazen vitrine haalden.

Jammer genoeg werd Mazzonna ook niet echt goed behandeld door de keten, toen hij terug ging om te vragen wat er aan de hand was. Enkele dagen na zijn bezoek kreeg hij immers een telefoontje van Walmart, en werd geïnsinueerd dat hij het bedrijf probeerde op te lichten. Een woordvoerder van Walmart heeft ondertussen al laten weten dat ze de zaak verder onderzoeken. Mazzonna van zijn kant heeft voorlopig dan maar een andere PS VR gekocht en raadt shoppers aan om hun producten altijd in de winkel even na te kijken.

Het is niet de eerste keer dat iemand verrast wordt na het openen van zijn aankoop. Een andere Amerikaanse vrouw kocht twee jaar geleden een PS4, maar toen ze de doos opende, vond ze enkel twee bijbels.