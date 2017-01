Goed voor wie XCOM 2 nog niet moeilijk genoeg vond, want Firaxis heeft bevestigd dat een Long War 2 mod in ontwikkeling is. Long war Studios, dat de eerste Long War mod maakte voor XCOM: Enemy Unknown en dat verder ook verschillende kleinere mods maakte voor XCOM 2, zal samenwerkenmet Firaxis voor de ontwikkeling van de mod die extra uitdaging moet brengen. Long War Studios is voorts ook veranderd van naam en heet nu Pavonis Interactive. De studio werkt ook nog aan een eigen strategy game, Terra Invicta. Wat we concreet van Long War 2 mogen verwachten is niet bekend, maar meer details zouden in de loop van de komende weken volgen.