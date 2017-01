Ian Bell, CEO van Slightly Mad Studios, heeft een indicatie gegeven van wanneer we Project CARS 2 mogen verwachten. Hij gaf te kennen dat de ontwikkeling momenteel een beetje achter ligt op schema, en dat nog niets echt vast ligt, maar zijn huidige gok is "Septemberish", oftewel in of rond september dus. Bell bevestigde voorts dat QA reeds begonnen is, en dat men maar liefst 7 maanden QA testing voorziet voor het oplossen van bugs en het oppoetsen van de game in zijn geheel. Ook zouden deze keer "geen van de grote merken" ontbreken.