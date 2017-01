Een nieuwe update voor Steam die momenteel in bèta zit, brengt native support met zich mee voor Xbox 360, Xbox One en generische X-Input controllers. Concreet betekent dit dat voortaan ook die controllers, net als de Steam Controller en sinds kort ook de DualShock 4 controller, gebruikt kunnen worden voor het spelen van games die niet specifiek controller support hebben. Door de native support kunnen de controllers gewoon gebruikt worden om een keyboard en muis te simuleren, wat natuurlijk niet altijd ideaal is maar het is wel weer een stapje verder.