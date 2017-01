Kinderen en smartphones zijn niet altijd een goede combinatie, zeker niet wanneer die smartphone apps heeft waar een kredietkaart aan gekoppeld is. Gelukkig zijn er tegenwoordig wel enkele voorzorgsmaatregelen die getroffen kunnen worden en zijn er extra beveiligingen die geactiveerd kunnen worden, al is niet iedereen daar van op de hoogte. Moeder Bethany uit Arkansas dacht alleszins dat ze niets te vrezen had, want haar smartphone kan enkel geactiveerd worden met haar vingerafdruk. Daar wist haar 6-jarige dochter Ashlynd echter wel raad mee.

In aanloop naar Kerstmis wist Ashlynd de smartphone van haar moeder, die op dat moment lag te slapen, te bemachtigen. Omdat haar moeder sliep, was het voor de 6-jarige niet al te moeilijk om gebruik te maken van de vingerafdruk van haar moeder om de smartphone te ontgrendelen, en daarmee was blijkbaar de eerste en enige beveiliging doorbroken. Ashlynd ging aan de slag met de Amazon app en bestelde voor 250 dollar aan Pokémon spullen.

Toen de ouders de ene na de andere mail over een bestelling binnen zagen komen, dachten ze dat hun account gehackt was, tot hun dochter de waarheid vertelde. "Nee, mama, ik was aan het winkelen," vertelde ze, "maar geen nood, alles wat ik besteld heb komt rechtstreeks naar ons huis."

Jammer genoeg mochten de ouders van Amazon slechts 4 van de ongeveer 13 producten terugsturen, waarvoor ze dan hun geld terugkregen. De rest belandde uiteindelijk onder de kerstboom en zo ging 2016 de geschiedenis in als het jaar dat de 6-jarige Ashlynd haar eigen kerstcadeautjes kocht.

Hier vallen ongetwijfeld weer waardevolle lessen uit te trekken, lessen die ik hier niet allemaal ga opsommen want geef toe: jullie zijn toch slim genoeg.