Dat er een The Banner Saga 3 op de planning staat, is op zich niet echt een verrassing, aangezien Stoic de reeks altijd als een trilogie heeft gezien. Nu echter heeft John Watson van Stoic tijdens een lezing voor het eerst ook wat over de nieuwe game gezegd, specifiek dan over het geld dat nodig is om de game te maken.

Watson gaf aan dat het waarschijnlijk 2 miljoen dollar zal kosten om The Banner Saga 3 te ontwikkelen. Dat is veel geld, geld dat Stoic op zichzelf mogelijk niet meteen bij elkaar krijgt. Watson gaf dan aan dat geld van investeerders een mogelijkheid is, maar vaak stort je een groot deel van winst dan door naar de investeerders, waardoor je als studio haast niets meer over houdt en je je eigen toekomst als studio ondergraaft.

Bovendien biedt het aannemen van geld van investeerders volgens Watson niet per se een meerwaarde. Het geld van investeerders zorgt natuurlijk wel voor enige zekerheid, en de mogelijkheid om misschien net iets extra te doen qua animaties bijvoorbeeld, maar verder wordt een game niet per se beter of gaat een game niet per se beter verkopen omdat er geld is gebruikt van investeerders. Tel daar nog eens bij dat The Banner Saga 3 het extra goed zou moeten doen om investeerders terug te betalen en winst uit te keren, terwijl The Banner Saga 2 het al wat minder goed deed dan de eerste game, en je weet dat je voor een uitdaging staat.

Al bij al lijkt Stoic ervoor te opteren om The Banner Saga 3 vooral met eigen middelen te maken, maar het gevolg daarvan is ook wel dat de ontwikkeling langer kan aanslepen en dat het dus nog wel even wachten zal zijn op het einde van de trilogie.