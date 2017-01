Steep, het sneeuwsportspel van Ubisoft, heeft zijn eerste portie DLC ontvangen. Het Adrenaline Pack is nu beschikbaar voor pc, PS4 en Xbox One en brengt 5 nieuwe kostuums, 3 nieuwe wingsuits, 2 nieuwe boards en 3 nachtelijke uitdagingen met zich mee. Paraglide op de Light The Way track in Aiguilles, wingsuit op de Dark Pines track in Tirol en ski of snowboard op de Paranormal track in Aoste, allemaal onder de sterrenhemel. De DLC maakt deel uit van de Season Pass en is los te koop voor 6,99 euro.