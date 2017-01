In China is beslist om Pokémon GO te verbieden. De daartoe bevoegde instantie haalt verschillende redenen aan voor het verbod, waaronder het gevaar dat de game zou vormen voor de persoonlijke veiligheid van consumenten. Daarmee wordt vermoedelijk bedoeld dat spelers mogelijk geen oog meer hebben voor hun omgeving, waardoor ongelukken kunnen gebeuren. In hetzelfde kader moeten we vermoedelijk ook het "gevaar voor het transport" kaderen.

Voorts zou de "beveiliging van geografische informatie" in het gedrang worden gebracht door Pokémon GO. De game maakt gebruik van Google Maps, hetgeen in China op zich al verboden is om veiligheidsredenen. Via Pokémon GO zou geografische data en tracking alsnog toegankelijk worden, hetgeen de Chinese overheid dus liever niet wil, blijkbaar.

Jammer dus voor wie echt Pokémon GO wilde spelen in China, al hebben ze daar sinds de zomer van vorig jaar wel al een eigen alternatief. Het blijft natuurlijk China.