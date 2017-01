Platinum Games heeft op zijn website een kort statement geplaatst rond de annulering van Scalebound. Daarin stellen ze dat ze zeer teleurgesteld zijn dat het zover is moeten komen, vooral omdat ze weten dat heel wat fans, net als zijzelf, uitkeken naar de game. Het voegt er nog aan toe dat het er naar zal streven om in de toekomst games van hoge kwaliteit af te leveren, zoals NieR: Automata. De manier waarop de tekst is geschreven, doet vermoeden dat de annulering van Scalebound een beslissing van enkel Microsoft was.