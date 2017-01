Bioware heeft laten verstaan dat de multiplayer in Mass Effect Andromeda volledig optioneel zal zijn. Gamers die dus liever alleen aan de slag gaan, die hoeven zich geen zorgen te maken over de multiplayer. Die zal wel sterke banden hebben met het verhaal, maar wie hem niet speelt zal dus niks missen. Het is dankzij het Strike Team System is het wel mogelijk om heel eenvoudig te switchen van singleplayer naar multiplayer. Je zal dan wel een kort loading screen te zien krijgen, maar je moet dus niet volledig uit de game gaan. Tot slot kwam ook nog het nieuws naar buiten dat er mogelijk eind deze maand al een bèta van de game zal plaatsvinden of worden aangekondigd.