88 Heroes, een 2D-platformer van ontwikkelaar Bitmap Bureau, zal ergens in maart verschijnen voor pc, PS4 en Xbox One, zo is aangekondigd. Dankzij uitgever Rising Star Games komt er van de PS4-versie ook een retailversie. Ook zal de PS4-versie twee exclusieve personages bevatten: Cath Letics en The Mime. Ook de H8 Mode, die 8 extra levels voorziet voor een hardcore uitdaging, is exclusief voor PS4.

In 88 Heroes worden spelers uitgedaagd om in 88 minuten tijd 88 levels uit te spelen.