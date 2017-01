Shovel Knight: Treasure Trove en Shovel Knight: Specter of Torment zullen allebei hun weg vinden naar de Nintendo Switch. Dat heeft ontwikkelaar Yacht Club Games bekend gemaakt. Treasure Trove is eigenlijk een update van de originele game, die ook voor iedereen die de originele game in zijn bezit heeft geldt. Treasure Trove bevat naast de standaardgame ook de Plague of Shadows en de nieuwe Specter of Torment campagne. Spelers die de game nog niet hebben, die kunnen later het hele pakket kopen of enkel losse delen. Het hele pakket zal wel iets duurder zijn dan de game nu kost.

Daarnaast komt er ook een Body Swap Mode, waarbij het geslacht van Shovel Knight en Shield Knight omgewisseld worden. Nog groter nieuws is waarschijnlijk dat de co-op mode ook beschikbaar zal gemaakt worden voor alle platformen en niet meer enkel op Wii U.