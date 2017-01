Normaal zou Night in the Woods deze week gelanceerd worden, maar vorige maand werd de game nog maar eens uitgesteld, deze keer tot ergens in februari. Nu is een concrete releasedatum aangekondigd, zijnde 21 februari. Voorlopig ziet het ernaar uit dat die datum wel gehaald zal worden. De game verschijnt dan voor pc, Mac, Linux en PS4.

Night in the Woods draait rond Mae, die terugkeert naar huis nadat ze met school is gestopt. In haar thuisdorp zijn de dingen echter veranderd. Mensen waarmee ze is opgegroeid, zijn inmiddels overleden of zijn verder gegaan met hun leven, waardoor Mae enigszins verweesd achterblijft.