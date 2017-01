De tweede, zogenaamde Blitz Beta voor Halo Wars 2 zal op 20 januari van start gaan, zo is aangekondigd, en duren tot 30 januari. De bèta zal plaatsvinden op de Proving Grounds map en zal 1v1, 2v2 en 3v3 gameplay bieden via matchmaking op zowel Windows 10 als Xbox One. Tijdens de bèta zullen alle Faction Leaders en Blitz cards beschikbaar zijn die ook in de uiteindelijke versie op 21 februari zullen zitten. Ook zullen er verschillende challenges voorzien worden om alle systemen grondig te kunnen testen.