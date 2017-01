Er heeft iemand een kaars op de markt gebracht die moet worden gebruikt wanneer je Resident Evil VII speelt. De kaars kost 19,99 euro en kreeg de toepasselijke naam Blood, Sweat and Fears 4D Candle. De kaars zal tijdens het branden geen aangename geur afgeven, maar eerder ruiken naar oud hout en bloed. De bedoeling is dat je zo nog meer in de sfeer wordt gezogen terwijl je Resident Evil VII in virtual reality speelt. Het gaat hier trouwens over officiële merchandise en niet zomaar een ideetje van een vreemde snuiter.

Kijk wel uit met vlammen terwijl je een game in VR speelt. Dat is al angstaanjagend, maar je kamer in vlammen zien opgaan zal je vermoedelijk toch nog net iets meer de stuipen op het lijf jagen.