Oudere gamers zullen met heel wat plezier terugdenken aan de games van Monster Boy, die op een bepaald moment immens populair waren, zowel op console als in de arcadehallen. Nu gaat Monster Boy een terugkeer maken op de Nintendo Switch in Monster Boy and the Cursed Kingdom. Dat heeft ontwikkelaar FDG Entertainment bevestigd in een tweet.

Nintendo Switch is pure magic! Fall in love with it by playing our 2017 upcoming #MonsterBoyGame on #Switch https://t.co/hYRI2sAYK9 pic.twitter.com/qnCI52Fl8P — FDG Entertainment (@FDG_Games) 14 januari 2017