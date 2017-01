De PS4- en Vita-game Nights of Azure 2: Bride of the New Moon moest normaal volgende maand al verschijnen, maar is nu uitgesteld naar een latere datum dit jaar. Een exacte periode of datum werd niet gegeven. Met de extra tijd wil de ontwikkelaar de kwaliteit van de game verbeteren. Volgens producer Keisuke Kikuchi hebben ze nog iets meer tijd nodig om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de fans.