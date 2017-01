Drie maanden geleden nog zag het ernaar uit dat Hidetaka “Swery65” Suehiro definitief gestopt was met het maken van games. Een jaar eerder had hij al een pauze ingelast om te herstellen van reactieve hypoglykemie, een ziekte waarbij een te lage bloedsuikerspiegel kan zorgen voor heel wat lastige symptomen, waarna hij in oktober vorig jaar dus vertrok bij Access Games. Nu echter is hij weer terug van weggeweest, zij het met een eigen indie studio.

Suehiro, die we vooral kennen van Deadlt Premonition en D4, heeft in Osaka een nieuwe studio genaamd White Owls opgericht. Daar werkt hij naar eigen zeggen al hard aan een nieuwe game, waar verder wel nog niets over bekend is. Afwachten dus wat het wordt, maar fans van Suehiro zullen sowieso al blij zijn dat hij nog actief games ontwikkelt.