Rivio, nog steeds vooral bekend van Angry Birds, heeft een nieuwe studio geopend in Londen. De nieuwe studio zou in de komende twee jaar uitgebreid worden tot een team van ongeveer 20 mensen, dat zal focussen op de ontwikkeling van MMO-games op basis van een nieuw IP, dus iets anders dan Angry Birds. Concrete info over het nieuw project of platformen is er niet. Dit is inmiddels de vijfde studio van Rovio zelf.