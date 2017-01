Atari heeft nieuwe hardware geteased om klassieke Atari game "in a whole new way" te spelen. Op basis van teasers en een FAQ die via de website van het product te bereiken is, ziet het ernaar uit dat de zogenaamde Gameband een usb accessoire is dat je rond je pols kan dragen, en dat je op een pc/laptop aan kan sluiten om daar dan vervolgens games op te spelen. Minecraft is alvast een van de games die ondersteund zullen worden. Op verdere details is het nog wachten. Op 1 februari zou de Gameband gelanceerd worden.