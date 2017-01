Vanaf vrijdag 20 januari keert de Chaos Arena terug naar The Elder Scrolls: Legends. Chaos Arena was eerder al een speciaal event in de game, maar zal nu ook maandelijks terugkeren. De eerste keer is dat het geval van vrijdag 20 tot en met maandag 23 januari. Chaos Arena onderscheidt zich door de willekeur tijdens de wedstrijden, waarbij elke match andeers zal verlopen vanwege de steeds veranderende regels. Spelers die de Chaos Arena betreden, zullen het spelletje dus goed onder de knie moeten hebben.