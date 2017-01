Let's Sing 2017 heeft een derde uitbreiding ontvangen. Die kost 4,99 euro en is beschikbaar voor PS4 en Xbox One. De zogenaamde Chart Hits uitbreiding brengt de volgende hits met zich mee: Lost Frequencies feat. Janieck Devy met “Reality”, “Tears” van Clean Bandit en Sigala's "Sweet Lovin". Ook beschikbaar zijn de hits "No Money" van Galantis en "Perfect Strangers" van Jonas Blue/JP Cooper. De Wii-versie van Let's Sing 2017 zal de nieuwe nummers vermoedelijk niet krijgen.