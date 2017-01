Er is weer wat artwork opgedoken van de geannuleerde Darth Maul game die ooit in ontwikkeling was bij Lucasarts. In 2014 al lekten beelden van een prototype, wat voldoende was om fans te laten watertanden. Een jaar later leek er een sprankeltje hoop op een reanimatie van het project, maar sindsdien is het weer stil dus al bij al blijft de game gewoon geannuleerd en moeten we het stellen met wat we hebben, hetgeen nu dus ook wat extra artwork inhoudt.

Dank aan Staticated voor het melden!