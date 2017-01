Er zit een aanzienlijk grote update aan te komen voor zowel Windows 10 als Xbox One en een van de nieuwigheden is een vernieuwde Xbox One Guide. Tijdens een recente livestream van Xbox kwam die nieuwe Guide al heel even piepen, wat resulteerde in onderstaande screenshot.

De nieuwe Guide komt tevoorschijn door één keer te drukken op de Xbox Button en bevat verschillende opties die eerder los van elkaar beschikbaar waren. De bedoeling is om het op deze manier makkelijker te maken bepaalde zaken te regelen zonder dat je daarvoor per se naar het hoofdmenu van de Xbox One moet terugkeren.