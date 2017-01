System 3 heeft aangekondigd dat hun Constructor game op 3 maart wordt gelanceerd voor de Nintendo Switch, wanneer ook het nieuwe platform zelf verschijnt. Op 28 februari verschijnt de game al voor pc (Steam), PS4 en Xbox One. Constructor is een oude city building game die je kan vergelijken met SimCity, alleen is het in Constructor de bedoeling om concurrerende bouwbedrijven uit de bouwmarkt te duwen. De Switch-versie past in het kader van de HD-upgrades die gepland stonden voor pc en consoles.