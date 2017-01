In de zomer van 2015 al verscheen het horrorspel Perception op onze radar, toen de game op het punt stond een succesvolle Kickstarter campagne af te ronden. De game zou normaal eind 2016 verschijnen voor Steam en mogelijk ook consoles, maar die voorziene releasedatum werd niet gehaald en inmiddels is het wachten op een nieuwe datum. Wel is de game nu ook bevestigd voor PS4.

Perception biedt psychologische horror in een wereld die je aanvankelijk niet kan zien, maar die wel "zichtbaar" wordt door met je wandelstok te tikken, hetgeen dan weer wel de aandacht trekt van "the Presence".