Forbes heeft weer eens zijn lijstje van rijkste Amerikanen gepubliceerd. In de top 5 vinden we de inmiddels gebruikelijke namen als Bill Gates (#1 - $81 miljard), Warren Buffet (#3 - $65,5 miljard) en Mark Zuckerberg (#4 - $55,5 miljard), terwijl we verderop in de lijst Gabe Newell op plaats 134 tegenkomen. Hij zou een vermogen van 4,1 miljard dollar hebben, waarmee hij bekende namen als bijvoorbeeld Donald Trump (#156), Steven Spielberg (ook #156) en Oprah Winfrey (#239) achter zich laat.

Newell heeft dus wel wat centjes, wat op zich niet zo verwonderlijk is. Steam is immers nog steeds een erg dominante speler op de markt van pc gaming en uitgevers kunnen er haast niet omheen, tenzij ze groot genoeg zijn om een eigen distributieplatform te voorzien, zoals EA en Ubisoft dat doen met Origin en Uplay. Heel wat andere ontwikkelaars en uitgevers kunnen haast niet anders dan hun games via Steam uitbrengen, waardoor Valve en dus ook Gabe Newell automatisch met een mooi deel van de geldkoek gaan lopen. Valve geeft natuurlijk veel terug ook in de vorm van technologie, hats, en meer.