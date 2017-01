Vorig jaar al werd bevestigd dat Tokyo Xanadu naar het Westen zou komen, maar een concrete releasedatum kon nog niet vermeld worden. Ook nu ontbreken concrete data nog, maar er is wel al een duidelijkere indicatie van wanneer we de game mogen verwachten. Zo zal de PS Vita-versie komende zomer ergens verschijnen, terwijl het op de PS4-versie nog wachten is tot komende winter (Sony zegt winter, de afbeelding hieronder herfst ...). De PS4-versie zal trouwens Tokyo Xanadu EX+ heten en een verbeterde versie van de PS Vita-versie betreffen.

Naast gewone versies zullen er ook Collector's Editions zijn, zowel voor PS Vita als voor PS4. Die bevatten naast de game zelf ook een artbook van 60 pagina's, soundtrack cd's, een kaartspel en een speciale Collector's Box. Verder heeft de PS Vita-versie een 5" deluxe Morimaru plushie, terwijl de PS4-versie een 9" deluxe White Shroud statue krijgt.

In Tokyo Xanadu wordt Tokio verwoest door een aardbeving. Na 10 jaar lijken de stad en diens inwoners zich te herstellen, maar blijkbaar heeft de aardbeving een soort schaduwwereld gecreëerd die bekend staat als Eclipse. Er moet snel actie ondernomen worden om de legioenen van Eclipse te stoppen, alvorens Tokio weer vernietigd wordt, en dat is natuurlijk een taak voor jou.