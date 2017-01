Het Zuid-Koreaanse leger is momenteel bezig met een nieuw programma dat de ontwikkeling en productie van heel wat nieuwe gevechtsvliegtuigen moet opleveren. Om het project aan de bevolking te tonen werd een reclamefilmpje van 10 minuten ingeblikt. Het filmpje kostte omgerekend 37.500 euro om te maken en dat geld werd uiteraard bij de belastingsbetaler gehaald. Extra jammer dan ook dat er voor het filmpje zonder toestemming gebruik is gemaakt van beelden van zowel Battlefield 3 als Ace Combat: Assault Horizon.

Erg lang komen de gamebeelden niet in beeld (tussen 6:53 en 7:03), maar feit blijft natuurlijk dat de beelden zonder toestemming van de uitgevers van de games gebruikt zijn en daarnaast zouden ze mogelijk ook een verkeerde weergave van de praktijk kunnen zijn.

Het leger heeft al erkend dat de beelden zonder toestemming zijn gebruikt en het heeft beloofd het filmpje in deze vorm niet meer te zullen gebruiken. Het wijst ook met de vinger naar het bedrijf dat werd ingehuurd voor het maken van de video, maar daar wijzen ze dan weer naar het leger zelf, dat volgens het bedrijf de volledige zeggenschap had over het filmpje. Het leger laat dan weer weten dat dit niet klopt. Het leger zou weliswaar het scenario hebben aangeleverd, maar de feitelijke uitwerking, en dus ook de keuze van de beelden, zou bij het productiebedrijf hebben gelegen.

Hoe dan ook: foutje, en het leger heeft al laten weten dat het zijn verantwoordelijkheid zal nemen indien een van de uitgevers al dan niet gerechtelijke stappen zou willen ondernemen.