Atlus heeft aangekondigd dat het twee Utawarerumono games naar Europa en Noord-Amerika brengt. Het gaat om Utawarerumono: Mask Of Deception en Utawarerumono: Mask Of Truth, die allebei voor PS4 en PS Vita zullen verschijnen. De eerste game komt er komende lente al, terwijl de tweede later dit jaar volgt. In Europa zal de PS Vita-versie enkel digitaal beschikbaar zijn. De prijskaartjes bedragen 49,99 euro voor PS4 en 39,99 euro voor PS Vita. Beide games zullen Japans stemmenwerk met Engelse ondertitels hebben.

Utawarerumono: Mask Of Deception volgt de avonturen van een man genaamd Haku, die zich plots alleen en zonder herinneringen in de wildernis bevindt. Hier wordt hij gevonden door Kuon, een demi-human met dierenoren en een staart. Aangezien Haku erg verzwakt is, helpt Kuon hem. De twee geraken vervolgens verstrikt in een verhaal vol gevechten en politieke intriges. Hieronder alvast een teaser trailer voor de RPG, die eind 2015 in Japan al verscheen voor PS3, PS4 en PS Vita. De andere game verscheen enkele maanden geleden in Japan.