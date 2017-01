Simplygon heeft aangekondigd dat het is overgenomen door Microsoft. Simplygon is een bedrijf dat voorziet in automatische optimalisatie van 3D-data. Concreet houdt dit in dat het voor ontwikkelaars makkelijker wordt gemaakt om 3D-beelden te verwerken in hun games en toepassingen. Onder meer voor The Witcher III: Wild Hunt en Forza Horizon werd hun technologie al gebruikt.