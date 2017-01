Wat eerder al vermoed werd, is nu bevestigd: Resident Evil VII is een Play Anywhere titel voor Windows 10 en Xbox One. Dit houdt dus in dat als je de game op Xbox One koopt, dat je dan een gratis Windows 10-versie krijgt, en omgekeerd hetzelfde. Eén keer kopen dus en je kan op beide platformen spelen, inclusief cross-save. Resident Evil VII is zo de eerste AAA-game van een third-party die Play Anywhere brengt.