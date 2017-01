Zoals dat tegenwoordig wel vaker gaat krijgen we eerst een aankondiging van een aankondiging en dus heeft Bandai Namco aangekondigd dat volgende week de releasedatum van Tekken 7 zal worden aangekondigd. Verwacht wordt dat de game dit jaar nog wordt gelanceerd voor pc, PS4 en Xbox One, maar volgende week krijgen we dus een concrete datum te horen. In de Japanse arcadehallen is de game al te spelen sinds maart 2015.