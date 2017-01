FreeStyleGames was jarenlang eigendom van Activision en maakte onder meer Guitar Hero Live en DJ Hero. Daarnaast werkte de studio ook mee aan Call of Duty en Skylanders. Die tijd komt nu tot een einde, want de studio is overgekocht door Ubisoft. In april 2014 nog werd de studio getroffen door ontslagen, nadat Guitar Hero Live niet aan de verkoopsverwachtingen van Activision kon voldoen. Bij een nieuwe eigenaar hoort ook een nieuwe naam en dus gaat FreeStyleGames voortaan door het leven als Ubisoft Leamington.