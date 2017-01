I Am Setsuna verscheen eerder al op PlayStation platformen, maar de klassieke JRPG zal ook op de Nintendo Switch verschijnen. Nu is aangekondigd dat die Switch-versie een extraatje krijgt in de vorm van een PvP mode. Die wordt als aparte, gratis DLC toegevoegd, wat doet vermoeden dat de PvP mode ook gewoon voor de PlayStation-versie zou kunnen verschijnen.

De PvP mode is vanaf een bepaald moment in het verhaal toegankelijk, en laat je data uploaden en downloaden zodat je tegen parties van andere spelers kan strijden. Mogelijk betekent dit dat tijdens deze gevechten de tegenstander alsnog gecontroleerd wordt door een AI, zij het dan op basis van data van een andere speler. Rechtstreekse PvP lijkt het dus niet te zijn.